Calciatore ruba in casa del dirigente della squadra rivale

il caso

ISCHIA Un calciatore di 21 anni è stato denunciato per aver rubato in casa del dirigente di una squadra avversaria: è avvenuto ad Ischia e i protagonisti sono un giovane giocatore del Lacco Ameno e il dirigente dell’Asd Real Forio, la squadra di Forio D’Ischia che milita nel campionato di Eccellenza. Lo scrive Ansa. Il furto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato: il dirigente si è svegliato e si è accorto che qualcuno era entrato in casa e aveva rubato 2mila euro in contanti. Subito è scattata la denuncia ai carabinieri che, dopo aver visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza, sono riusciti ad identificare il ladro. Le telecamere hanno infatti ripreso una persona che ha agito da sola, indossando una felpa con cappuccio. Un soggetto che ai militari non era sconosciuto e che somigliava molto ad un giovane che frequenta i locali di Forio. Le ricerche si sono concluse presto: il giovane è stato bloccato a Chiaia di Forio, nelle vie dello shopping: aveva una busta piena di vestiti e in tasca ancora 1.400 euro. Per il giovane calciatore è così scattata la denuncia, mentre il denaro sarà restituito al dirigente sportivo.