Giunta, Consiglio e sottogoverno: i conti del “gruppo” Regione. Il segno positivo del Consolidato  

CATANZARO Un risultato d’esercizio in utile anche se in calo rispetto all’anno precedente. I conti della Regione Calabria per il 2024 registrano un altro segno sostanzialmente positivo dopo il ripiano del disavanzo che ha connotato l’ultimo Rendiconto: lo certifica anche il Bilancio Consolidato 2024, riadottato dalla Giunta regionale in una delle prime sedute della nuova legislatura dopo le correzioni dettate in sede di parifica dalla Corte dei Conti. Il Bilancio Consolidato è in pratica il bilancio di “tutta” la Regione, tenendo conto non solo della Giunta e del Consiglio regionale ma anche del cosiddetto “Gruppo di amministrazione pubblica” (Gap), cioè di tutti gli enti strumentali, le società partecipate e controllate, le agenzie e le autorità di vario genere e le fondazioni che rientrano nel perimetro della Regione: tutti questi soggetti vengono considerati in pratica come un’unica entità.

Il perimetro del “consolidamento”

Nel dettaglio, il Bilancio Consolidato raggruppa le risultanze contabili della Giunta (“capogruppo”), e, a decorrere dall’esercizio 2017, sono considerati sempre “rilevanti” gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. Quindi nel “Gap” rientrano: Consiglio regionale della Calabria; Agenzia regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese (Arsac); Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (Arcea); Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente della Calabria (Arpacal); Agenzia regionale dello sviluppo delle aree industriali e per la contrattazione di investimenti produttivi (Arsai); Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (Azienda Calabria Verde); Agenzia regionale per le Politiche attive del Lavoro (Arpal); Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica regionale (Aterp Calabria); Fondazione “Istituto regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria” Fondazione “Istituto regionale per la Comunità Grecanica di Calabria”; Fondazione “Istituto regionale per la Comunità Occitana di Calabria”; Enti per i Parchi Marini regionali; Fondazione “Film Commission”; Ente Parco naturale regionale delle Serre; Autorità regionale dei trasporti della Calabria (Art-Cal); Ferrovie della Calabria S.r.l.; Fincalabra S.p.A.; Terme Sibarite S.p.A.; Sacal S.p.A; Società Risorse Idriche Calabresi S.p.A. (Sorical).

I numeri

Dalle tabelle del Consolidato emerge che «i componenti positivi della gestione della Regione ammontano ad euro 6.898.921.788»: tra questi si annoverano i proventi da tributi (per 4,76 miliardi) e i proventi da trasferimenti e contributi (pari a 1,8 miliardi). «I componenti negativi della gestione ammontano ad euro 6.514.973.247»: qui pesano i “Trasferimenti correnti”, per la maggior parte trasferimenti verso Amministrazioni pubbliche (4.619.090.842) e “Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche”; voce che comprende i contributi agli investimenti essenzialmente a Asl e Aziende ospedaliere e verso Amministrazioni locali come Comuni e Province (463.555.564). Questo il risultato d’esercizio: «Per il “Gruppo” – si legge nel Consolidato – viene rilevato un risultato economico per l’esercizio 2024 pari a euro 213.856.491 in peggioramento rispetto all’utile dell’esercizio registrato nella annualità precedente pari ad euro 287.625.483. A seguito del processo di consolidamento, quindi, si registra un incremento dell’utile di euro 130.279.736 rispetto al bilancio della capogruppo (Giunta regionale), il cui utile è pari a euro 83.576.755». Il Bilancio Consolidato 2024 ora è all’esame del Consiglio regionale per l’approvazione definitiva. (a. c.)

