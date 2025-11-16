Guasto alla rete idrica, disagi e scuole chiuse a Vibo

l’ordinanza del sindaco

VIBO VALENTIA Il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo sta preparando un’ordinanza di chiusura scuole di ogni ordine e grado nel comune capoluogo a causa di una rottura sulla rete idrica in località Alaco. L’ordinanza segue una comunicazione urgente della Sorical pervenuta agli amministratori di Palazzo Luigi Razza. Domani – scrive il Comune – si verificherà dunque un’interruzione dell’approvvigionamento anche nel territorio comunale di Vibo Valentia, , Pizzoni, S.Antonio di Pizzo, Stefanaconi, S.Angelo di Gerocarne. La rottura è stata individuata stasera e una squadra della Sorical è già sul posto e sta organizzando il cantiere per poter intervenire nella notte. Il punto della perdita ricade nel territorio di Pizzoni.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato