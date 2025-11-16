Guasto alla rete idrica, disagi e scuole chiuse a Vibo
Interrotto l’approvvigionamento a causa di una rottura all’acquedotto Alaco. La decisione del Comune segue una comunicazione urgente della Sorical
VIBO VALENTIA Il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo sta preparando un’ordinanza di chiusura scuole di ogni ordine e grado nel comune capoluogo a causa di una rottura sulla rete idrica in località Alaco. L’ordinanza segue una comunicazione urgente della Sorical pervenuta agli amministratori di Palazzo Luigi Razza. Domani – scrive il Comune – si verificherà dunque un’interruzione dell’approvvigionamento anche nel territorio comunale di Vibo Valentia, , Pizzoni, S.Antonio di Pizzo, Stefanaconi, S.Angelo di Gerocarne. La rottura è stata individuata stasera e una squadra della Sorical è già sul posto e sta organizzando il cantiere per poter intervenire nella notte. Il punto della perdita ricade nel territorio di Pizzoni.
