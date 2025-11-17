Suicidio assistito: l’addio delle gemelle Kessler

inseparabili per sempre

ROMA Inseparabili nella vita, unite per sempre nella morte: così la Bild ha annunciato la scomparsa delle gemelle tedesche Alice ed Ellen Kessler. Avevano 89 anni. Sono state trovate nel loro appartamento. Cantanti, ballerine, attrici, con le loro bellissime gambe avevano spopolato nei varietà televisivi degli anni Cinquanta e Sessanta. Le gemelle sarebbero morte per suicidio assistito, scrive la Bild che cita la polizia tedesca. “Avevano optato per il suicidio assistito”, ha reso noto la fonte. Nel loro testamento, le 89enni gemelle avevano chiesto che le loro ceneri fossero conservate nella stessa urna. La Kriminalpolizei del capoluogo della Baviera, dove le sorelle vivevano, ha aperto un’indagine. In Germania la ‘morte assistita’ è consentita in alcuni casi e in condizioni specifiche. La persona deve “agire responsabilmente e di propria spontanea volontà”, oltre che essere di maggiore età e avere le capacità giuridiche. (Agi)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato