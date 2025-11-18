Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:02
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

assistenza domiciliare continuativa

Affetta da Sla, l’impegno dell’assessore Straface: «Vicinanza umana e sostegno istituzionale»

Alla 40enne Sabina Radu e al marito è stata illustrata la rete dei servizi socio-sanitari che la Regione Calabria può mettere a disposizione

Pubblicato il: 18/11/2025 – 18:19
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Affetta da Sla, l’impegno dell’assessore Straface: «Vicinanza umana e sostegno istituzionale»

REGGIO CALABRIA «Portare alla famiglia la vicinanza umana e morale della Regione Calabria, prima ancora che il necessario sostegno istituzionale». Così l’assessora al Welfare e inclusione sociale della Regione Calabria, Pasqualina Straface incontrando a Taurianova (RC) la signora Sabina Radu, 40enne affetta da sclerosi laterale amiotrofica dal 2019, e il marito Sergio Carrozza, caregiver familiare e a sua volta affetto da patologia oncologica: il Corriere della Calabria aveva raccontato in estate la loro storia. Alla signora Radu e al coniuge l’assessore ha illustrato la rete dei servizi socio-sanitari che la Regione Calabria può mettere a disposizione nei casi di particolare complessità assistenziale. Nonostante le grandi difficoltà comunicative dovute alla patologia, la signora Sabina, che può esprimersi esclusivamente tramite ausili oculari, insieme al marito, ha espresso il proprio consenso all’avvio di un Piano assistenziale individualizzato (PAI) e alla conseguente attivazione del servizio ADI di terzo livello, che garantisce un’assistenza domiciliare continuativa attraverso un approccio multidisciplinare di natura sanitaria.
La giornata si è articolata in due momenti distinti. In apertura si è svolto un incontro operativo presso il Comune di Taurianova con il sindaco Rocco Biasi, finalizzato a condividere lo stato attuale dell’assistenza, definire i bisogni urgenti e coordinare l’intervento integrato tra Comune, ASP e Dipartimento regionale. A seguire, l’assessore Straface – insieme agli operatori dei servizi sociali comunali, ai referenti dell’Asp, ai funzionari regionali e all’Amministratore di sostegno della signora – ha fatto visita ai coniugi presso la loro abitazione, per constatare direttamente la situazione e garantire un supporto concreto e immediato.
Nei giorni scorsi la deputata M5S Vittoria Baldino ha presentato un’interrogazione sulla vicenda della 40enne. (redazione@corrierecal.it)

Argomenti
40enne affetta da sla
assistenza domiciliare continuativa
Importanti
sabina radu
sabina radu sla
sergio carrozza
straface visita sabina radu
taurianova
Categorie collegate
Cronaca
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x