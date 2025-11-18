Affetta da Sla, l’impegno dell’assessore Straface: «Vicinanza umana e sostegno istituzionale»

assistenza domiciliare continuativa

REGGIO CALABRIA «Portare alla famiglia la vicinanza umana e morale della Regione Calabria, prima ancora che il necessario sostegno istituzionale». Così l’assessora al Welfare e inclusione sociale della Regione Calabria, Pasqualina Straface incontrando a Taurianova (RC) la signora Sabina Radu, 40enne affetta da sclerosi laterale amiotrofica dal 2019, e il marito Sergio Carrozza, caregiver familiare e a sua volta affetto da patologia oncologica: il Corriere della Calabria aveva raccontato in estate la loro storia. Alla signora Radu e al coniuge l’assessore ha illustrato la rete dei servizi socio-sanitari che la Regione Calabria può mettere a disposizione nei casi di particolare complessità assistenziale. Nonostante le grandi difficoltà comunicative dovute alla patologia, la signora Sabina, che può esprimersi esclusivamente tramite ausili oculari, insieme al marito, ha espresso il proprio consenso all’avvio di un Piano assistenziale individualizzato (PAI) e alla conseguente attivazione del servizio ADI di terzo livello, che garantisce un’assistenza domiciliare continuativa attraverso un approccio multidisciplinare di natura sanitaria.

La giornata si è articolata in due momenti distinti. In apertura si è svolto un incontro operativo presso il Comune di Taurianova con il sindaco Rocco Biasi, finalizzato a condividere lo stato attuale dell’assistenza, definire i bisogni urgenti e coordinare l’intervento integrato tra Comune, ASP e Dipartimento regionale. A seguire, l’assessore Straface – insieme agli operatori dei servizi sociali comunali, ai referenti dell’Asp, ai funzionari regionali e all’Amministratore di sostegno della signora – ha fatto visita ai coniugi presso la loro abitazione, per constatare direttamente la situazione e garantire un supporto concreto e immediato.

Nei giorni scorsi la deputata M5S Vittoria Baldino ha presentato un’interrogazione sulla vicenda della 40enne. (redazione@corrierecal.it)

