Cloudflare down, irraggiungibili migliaia di siti web

blackout digitale

Un problema a Cloudflare, azienda che aiuta i siti web a proteggere e gestire il loro traffico internet, ha messo giù gran parte dei portali e applicazioni che usano il servizio. Al momento, piattaforme come il social X e l’IA di ChatGpt procedono a rilento, con una ripresa graduale. «Cloudflare è a conoscenza di un problema che potrebbe avere un impatto su più clienti e lo sta analizzando», ha scritto l’azienda sul proprio sito web alle ore 13,00 italiane. La criticità è emersa intorno alle 12.45.

