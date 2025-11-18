Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:12
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

blackout digitale

Cloudflare down, irraggiungibili migliaia di siti web

Problemi anche su X e su ChatGpt

Pubblicato il: 18/11/2025 – 15:06
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Cloudflare down, irraggiungibili migliaia di siti web

Un problema a Cloudflare, azienda che aiuta i siti web a proteggere e gestire il loro traffico internet, ha messo giù gran parte dei portali e applicazioni che usano il servizio. Al momento, piattaforme come il social X e l’IA di ChatGpt procedono a rilento, con una ripresa graduale. «Cloudflare è a conoscenza di un problema che potrebbe avere un impatto su più clienti e lo sta analizzando», ha scritto l’azienda sul proprio sito web alle ore 13,00 italiane. La criticità è emersa intorno alle 12.45.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
chatgpt
cloudflare down
inaccessibili siti web
Internet
Internet down
problemi internet
rete internet
siti web
Top
WEB
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x