JazzAmore, Danilo Rea apre le festività di Natale con il suo Chanson Trio all’Unical

RENDE Sarà Danilo Rea il primo regalo da scartare sotto l’albero di Natale di JazzAmore.

Sul palco del Teatro Auditorium dell’Università della Calabria il prossimo giovedì 11 dicembre alle 21,00 il pianista . si esibirà per la rassegna jazz, promossa da MK Live con la partnership dell’Unical e cofinanziato dal Ministero della Cultura, insieme Insieme a lui, due pilastri del ritmo: Massimo Moriconi al contrabbasso e Ellade Bandini alla batteria.

Lo Chanson Trio è molto più di una semplice formazione musicale: è l’alchimia perfetta tra tre amici, ancor prima che noti professionisti, la cui passione, grinta e fantasia si amalgamano in un’interazione strabiliante.

Rea è un maestro dell’improvvisazione, uno di quei musicisti capaci di trasformare ogni concerto in un racconto sempre diverso.

Il pianista, la cui carriera è costellata di collaborazioni con artisti del calibro di Chet Baker, Lee Konitz, e naturalmente Mina, è noto per la sua capacità di trasformare qualsiasi melodia in un’emozionante avventura jazz.

Massimo Moriconi è un contrabbassista eclettico, rendendolo un collaboratore prediletto di grandi nomi, inclusa la sua storica militanza nella band di Mina. Ellade Bandini, batterista leggendario, vanta una carriera straordinaria che lo ha visto collaborare con artisti del calibro di Fabrizio De André, Paolo Conte, Francesco Guccini e Mina.

La loro intesa, infatti, nasce proprio dalla lunga e fruttuosa collaborazione con la tigre di Cremona, una delle più grandi artiste italiane, con la quale hanno inciso album ormai storici, spaziando dalla ballad jazz al rock, dalla fusion all’acustico, dalle reinterpretazioni di autori italiani e internazionali al tango.



Appuntamento dunque all’undici dicembre al TAU con Danilo Rea in versione Chanson Trio.

Apertura botteghino: 19:00; apertura porte: 20:30; inizio concerto: 21:00.

Biglietti disponibili al link: https://link.dice.fm/DaniloRea-ChansonTrio,

oltre che acquistabili da Inprimafila a Cosenza – Via Guglielmo Marconi 140 e al botteghino del Teatro Auditorium UniCal la sera del concerto a partire dalle 19:00.

