‘Ndrangheta ad Aprilia, arrestati due latitanti

operazione assedio

Venerdì scorso, a Casablanca, la Gendarmeria Reale del Marocco ha arrestato Patrizio Forniti e Monica Montenero, latitanti dal 3 luglio 2024, a seguito della mancata esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei loro confronti dal Tribunale di Roma nell’ambito del filone apriliano dell’indagine ‘Assedio‘, eseguita dal Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Roma e culminata nell’arresto di 25 persone, oltre che nello scioglimento del Comune pontino. Forniti, in particolare, era inserito nell’elenco dei ‘latitanti pericolosi’, essendo ritenuto il capo dell’organizzazione mafiosa che porta il suo nome. La Direzione Distrettuale Antimafia capitolina ha già avviato le procedure per l’estradizione della coppia, che è stata trovata in possesso di falsi passaporti svizzeri. Le operazioni sono supportate dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, ambito progetto I-CAN, e dall’Esperto per la sicurezza in servizio presso l’Ambasciata d’Italia a Rabat, in quota Direzione Centrale per i Servizi Antidroga.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato