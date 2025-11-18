Ondata di maltempo al Sud: allerta gialla anche in Calabria

Protezione civile

L’ondata di maltempo che sta investendo il Sud Italia ha indotto la Protezione civile a diramare un’allerta gialla per domani, mercoledì, in cinque regioni, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Questo il dettaglio:

– ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO/ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

– ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI/ALLERTA GIALLA: Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Puglia: Salento Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

– ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO/ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento Puglia: Salento Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.