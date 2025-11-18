Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:24
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

Protezione civile

Ondata di maltempo al Sud: allerta gialla anche in Calabria

Interessate altre quattro regioni

Pubblicato il: 18/11/2025 – 21:24
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Ondata di maltempo al Sud: allerta gialla anche in Calabria

L’ondata di maltempo che sta investendo il Sud Italia ha indotto la Protezione civile a diramare un’allerta gialla per domani, mercoledì, in cinque regioni, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Questo il dettaglio:

– ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO/ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

– ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI/ALLERTA GIALLA: Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Puglia: Salento Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

– ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO/ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento Puglia: Salento Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

Argomenti
Allerta gialla in Calabria
maltempo
maltempo al sud
MALTEMPO CALABRIA
PIOGGE IN CALABRIA
Rilevanti
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x