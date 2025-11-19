Arrestato latitante con mitra e proiettili in auto

interrotta la fuga

È stato sorpreso in auto con un vero arsenale di armi, cocaina e denaro contante. Per questo un algerino di 32 anni è stato tratto in arresto dai carabinieri di Treviglio a Calcio, nella Bassa bergamasca. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, è risultato colpito da un decreto di latitanza emesso dal tribunale di Civitavecchia a seguito della sua evasione dalla custodia cautelare agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. Il trentaduenne è stato rintracciato in località Cascina Motta Bassa a bordo di una Fiat Croma intestata a una donna di origini rom domiciliata nello stesso Comune. L’uomo si trovava in compagnia di una donna marocchina, anch’essa censurata, e il controllo personale e veicolare ha portato alla scoperta dell’arsenale: nell’auto c’erano una pistola mitragliatrice tipo Uzi priva di matricola, con caricatore inserito contenente 18 cartucce calibro 9, una cinquantina di colpi calibro 7,62, calibro 8,57 e calibro 12, 5.000 euro in contanti, diversi telefoni cellulari, 80 grammi di cocaina, 20 di eroina, 55 di hashish, un bilancino di precisione, un passamontagna e materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. Tutto è stato sequestrato. L’algerino è stato trasferito in carcere, dove il gip ne ha già convalidato l’arresto. Ora i carabinieri stanno cercando di ricostruire i suoi contatti. (Ansa)

