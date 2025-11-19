Catanzaro, Massimi al “Ceravolo” per la sfida dei giallorossi contro il Pescara
L’anticipo della 13esima giornata del campionato di serie B in programma venerdì 21 novembre
ROMA Sono stati resi noti gli arbitri della 13esima giornata del campionato di serie B. Catanzaro – Pescara (21/11, ore 20.30) arbitro: Massimi di Termoli; 22/11 ore 15, Avellino – Empoli arbitro: Fourneau di Roma; Carrarese – Reggiana arbitro: Perenzoni di Rovereto; Entella – Palermo arbitro: Collu di Cagliari; Padova – Venezia (ore 17.15) arbitro: Maresca di Napoli; Bari – Frosinone (ore 19.30) arbitro: Perri di Roma; Mantova – Spezia (23/11, ore 15) arbitro: Dionisi di L’Aquila; Modena – Sudtirol (23/11, ore 15) arbitro: Zanotti di Rimini; Monza – Cesena (23/11, ore 17.15) arbitro: Mucera di Palermo; Sampdoria – Juve Stabia (24/11, ore 20.30) arbitro: Zufferli di Udine.
