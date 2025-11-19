Cosenza, omicidio Pezzulli: nuova assoluzione per Domenico Cicero

la sentenza

CATANZARO La Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro ha assolto Domenico Cicero dall’accusa di essere stato mandante dell’omicidio di Carmine Pezzulli avvenuto nel luglio del 2002 a Cosenza. La vittima viaggiava a bordo della sua auto (si trovava su viale Cosmai) quando fu affiancata da due sicari su una moto e raggiunta da numerosi proiettili. Cicero, ritenuto mandante dell’agguato mortale, venne condannato in primo e secondo grado nel 2014 a trenta anni di reclusione, i difensori dell’imputato; l’avvocato Francesco Chiaia e l’avvocato Alessandra La Valle ricorsero in Cassazione ed ottennero l’annullamento della condanna. Da quel momento, il processo si tenne davanti ad un’altra composizione della Corte di Assise di Catanzaro. Nel 2016, la stessa Corte ha assolto Cicero dalla grave imputazione, ma la procura generale di Catanzaro ricorse in cassazione. E questa volta ottenne annullamento della assoluzione dalla quinta sezione penale ritenendo necessario che la Corte di assise di appello di Catanzaro provvedesse ad un approfondimento probatorio ulteriore. Nel 2019 si è aperto il nuovo processo in Assise d’appello presieduta dal giudice Gabriella Reillo (a latere Francesca Garofalo). Nel corso del procedimento sono state disposte le audizioni di due collaboratori di giustizia: Luigi Paternuostro e Roberto Calabrese Violetta. La Corte, dopo essersi riunita in Camera di consiglio, aveva nuovamente accolto in pieno le richieste della difesa, assolvendo Domenico Cicero per non aver commesso il fatto. Questa mattina, l’ultimo verdetto con la conferma dell’assoluzione dell’imputato. (f.b.)

