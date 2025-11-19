“Focus ‘ndrangheta” nella Piana, scoperto un deposito di auto rubate

alta densità criminale

REGGIO CALABRIA Servizio straordinario di controllo da parte della Polizia di Stato tra i centri di Gioia Tauro e Rizziconi, nel Reggino, previsto nell’ambito del piano transnazionale “Focus ‘ndrangheta” e volto a rafforzare la presenza dello Stato nei territori a più alta densità criminale, a contrasto di diverse forme di illegalità.

Nel corso dei controlli, svolti dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, sono state identificate 1.333 persone, di cui 482 con precedenti di polizia, e controllati 554 veicoli. Elevate diverse sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada ed è stata contestata una violazione amministrativa per uso personale di sostanza stupefacente, con relativo sequestro della stessa.

Gli Agenti delle Volanti hanno anche rinvenuto, in un’area periferica della città, un vero e proprio deposito di autovetture rubate, tutte ancora in buono stato che, grazie a tempestivi accertamenti, sono state restituite ai legittimi proprietari. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato