Il procuratore di Vibo Camillo Falvo in lizza per guidare la Dda di Potenza

la candidatura

Il procuratore di Vibo Valentia Camillo Falvo è in corsa per ricoprire l’incarico a capo della Dda di Potenza, dopo la domanda presentata dal magistrato al Csm. A contendergli il posto Maurizio Cardea, attualmente procuratore facente funzioni nello stesso ufficio di Potenza dopo il trasferimento del procuratore Francesco Curcio alla Procura di Catania. Camillo Falvo si trova alla guida della Procura di Vibo Valentia dal dicembre 2019. In precedenza è stato pm alla Dda di Catanzaro e sostituto procuratore nelle Procure di Messina e Vibo Valentia.

