Sanità calabrese, il “soccorso” azzurro per agevolare l’uscita dal piano di rientro (e non solo)

Il sostegno di Fi

CATANZARO Soccorso “azzurro” per la sanità italiana e per la sanità calabrese. In sede di discussione della “Manovra” nelle commissioni competenti del Senato Forza Italia, il partito del governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, ha presentato alcuni emendamenti che ridisegnano il settore sanitario e che, se accolti, possono trovare diretta applicazione per la Calabria. In particolare, un emendamento a firma del senatore di Fi Claudio Lotito, il patron della Lazio, prevede un alleggerimento dei vincoli per consentire alle Regioni come la Calabria di uscire più agevolmente dal Piano di rientro: questo esito – è disposto nell’emendamento – sarà possibile se le Regioni in questione «abbiano conseguito risultati migliorativi per almeno due anni nell’ultimo triennio», con riferimento ai conti, e «la sufficienza relativamente ad almeno due macrolivelli”» dei Lea (si tratta di due condizioni nelle quali oggi si troverebbe la Calabria). Prevista poi anche una “sanatoria” per le aziende ospedaliere-universitarie sprovviste di Dpcm («sono riconosciute a tutti gli effetti come enti dotati di legittimità giuridica») e la proroga dal 2027 al 2029 per l’utilizzo di personale sanitario straniero (come i medici cubani operativi in Calabria. Si tratterà ora di vedere se l’iter di questi emendamenti procederà nelle prossime settimane. (c. a.)

