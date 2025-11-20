Catanzaro, domani sfida al Pescara per dimenticare Empoli. Gara in chiaro su Dazn

torna la serie b

CATANZARO Dopo la pausa per le nazionali, il Catanzaro è pronto a tornare in campo al “Ceravolo” per l’anticipo della 13esima giornata di serie B contro il Pescara. La squadra di Aquilani cerca riscatto dopo il passo falso di Empoli, e domani sera sarà chiamata a dimostrare che quell’inciampo è stato solo un episodio isolato nella crescita mostrata nell’ultimo mese.

La partita assume un valore particolare anche per gli abruzzesi, che in panchina hanno cambiato guida tecnica, affidandosi a Gorgone dopo l’addio dell’ex giallorosso Vivarini. Per il Catanzaro, il ritorno dei nazionali è una buona notizia, soprattutto quello di Cisse, finora autentica sorpresa e capocannoniere della squadra. Tuttavia, sia l’attaccante azzurro sia Liberali avranno a disposizione un solo allenamento con i giallorossi prima della sfida. Frosinini dovrebbe tornare disponibile, mentre Di Francesco, Verrengia e Cassandro rimangono out.

Buone notizie arrivano anche per i tifosi: l’incontro sarà trasmesso gratuitamente su Dazn senza necessità di registrazione. La piattaforma ha scelto di rendere il match visibile a tutti, sottolineando l’obiettivo di ampliare l’accesso ai contenuti e valorizzare le dirette del campionato cadetto. Così, anche chi non è abbonato potrà seguire una delle partite più attese del weekend. (redazione@corrierecal.it)

Foto Us Catanzaro

