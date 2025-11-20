Garante privacy, il segretario generale rassegna le dimissioni

il caso

ROMA «Il segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali, cons. Angelo Fanizza, ha rassegnato le proprie dimissioni. Il Collegio del Garante, nel prenderne atto, ringrazia il Segretario Generale per il lavoro svolto». Lo comunica una nota dell’autorità. Angelo Fanizza, che oggi si è dimesso, era Segretario Generale del Garante per la protezione dei dati personali dal 29 luglio di quest’anno e sarebbe rimasto in carica fino alla stessa data del 2027. Nato a Bari nel 1973, è un Magistrato amministrativo e dottore di ricerca in diritto pubblico dell’economia. In passato è stato titolare per molti anni di incarichi di docenza nell’Università di Bari, era stato anche magistrato presso il Tar del Lazio. Ha, anche, svolto una lunga attività formativa ed è autore di numerose pubblicazioni. La sua nomina era stata decisa all’unanimità dal Collegio dell’Autorità, composto da Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia, Guido Scorza.

Report: «Fanizza ha chiesto di spiare mail dei dipendenti»

«Poche ore fa è stato reso noto all’interno dell’Autorità un documento riservato in cui il Segretario Generale Angelo Fanizza chiedeva al dirigente del dipartimento informatico di provvedere urgentemente all’estrazione della posta elettronica, degli accessi vpn, degli accessi alle cartelle condivise, degli spazi di rete condivisi, dei sistemi documentali, dei sistemi di sicurezza. La richiesta di Fanizza di spiare i lavoratori dell’Autorità risale al 4 novembre, due giorni dopo la prima puntata dell’inchiesta di Report». Lo scrive Report su Facebook, motivando così le dimissioni di Fanizza.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato