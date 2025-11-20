Imprenditore calabrese al Nord cerca elettricisti e idraulici, ma non si presenta nessuno

operai cercasi

MILANO A Milano cresce la difficoltà di reperire personale tecnico specializzato, come racconta Saverio Cutrullà, imprenditore calabrese e fondatore di Save Group (fondato a Vibo Valentia più di 30 anni fa), oggi a capo di sei aziende distribuite tra Torino, Alessandria, Modena, Abruzzo e Milano. Cutrullà sta cercando circa trenta tecnici tra elettricisti, termoidraulici, frigoristi, escavatoristi, autisti, manovali esperti e project manager, offrendo stipendi da 1.800 a 2.700 euro più incentivi aggiuntivi fino a 400 euro.

Nonostante la retribuzione allettante, le candidature non arrivano, tanto che l’imprenditore ha diffuso l’annuncio anche sui tram della città per aumentarne la visibilità. “Cerchiamo elettricisti, idraulici e muratori. A Milano solo creativi e modelle?” Questo l’appello lanciato dall’imprenditore calabrese, scritto addirittura sui tram milanesi.

«C’è una difficoltà esagerata a trovare personale giovane con competenze tecniche che abbia voglia di “sporcarsi le mani” e di impegnarsi perché noi per incentivare offriamo anche 300/400 euro in più rispetto al contratto nazionale. Ai ragazzi che stiamo cercando è richiesto un diploma all’istituto tecnico industriale o istituto professionale. Non per forza devono già avere esperienza perché saranno affiancati dai nostri tecnici. L’impressione è che tanti giovani sognino di fare lavori per i quali non si faccia fatica come i creativi, i modelli o gli influencer», ha dichiarato Cutrullà a Il Corriere. L’imprenditore sottolinea anche il valore del lavoro tecnico come percorso di carriera: «Ai giovani lavoratori vorrei far presente che oggi il lavoro tecnico e specialistico si configura come la via più diretta per accedere al ceto medio-alto del futuro. La specializzazione è la nuova unicità. Nel panorama attuale, la carenza di figure tecniche con competenze specifiche ha creato un vuoto che si traduce in un immenso valore per chiunque sia disposto a colmarlo».

