20/11/2025
Sciolto il Comune di Altomonte: arrivano i commissari straordinari

Accertati condizionamenti della criminalità organizzata: il Governo dispone lo scioglimento del Consiglio comunale

Pubblicato il: 20/11/2025 – 23:46
ROMA Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Paternò (Catania) e di Altomonte (Cosenza), e l’affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di diciotto mesi.

