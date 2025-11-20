Terribile incidente a Fagnano: uomo di 68 anni muore schiacciato dall’auto

la tragedia

FAGNANO CASTELLO Un terribile incidente ha stroncato la vita di Vincenzo Barone, 68 anni, nella tarda serata di ieri a Fagnano, nel Cosentino, nei pressi della SSV 283 delle Terme. L’uomo, vedovo e padre di una figlia, è rimasto intrappolato tra la sua utilitaria e il cancello in ferro della proprietà, riportando lesioni fatali.

L’allarme è scattato poco prima delle 22. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente potrebbe essere stato causato da una disattenzione: l’auto, lasciata senza il freno di stazionamento, si sarebbe mossa in leggera discesa, travolgendo Barone. Non viene esclusa neppure l’ipotesi di un malore improvviso, come un infarto, scatenato dallo spavento nel vedere il veicolo avvicinarsi. In ogni caso, gli inquirenti ritengono che il trauma da schiacciamento sia la causa principale della morte.

La comunità di Fagnano è profondamente scossa: Barone era descritto come una persona molto socievole e benvoluta. Il corpo dell’uomo è stato restituito ai familiari dopo l’esame necroscopico, mentre le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. (redazione@corrierecal.it)

