Catanzaro-Pescara, un anticipo che vale un test di maturità – PROBABILI FORMAZIONI

oggi al “Ceravolo”

CATANZARO La Serie B riparte questa sera alle 20.30 dal “Ceravolo”, dove Catanzaro e Pescara aprono la tredicesima giornata dopo l’ultima sosta per le Nazionali. Per i giallorossi si apre un doppio turno casalingo potenzialmente prezioso (dopo il Pescara arriva l’Entella), ma che Aquilani rifiuta di considerare abbordabile. Il tecnico ieri in conferenza stampa lo ha ribadito con chiarezza: «In questo campionato non ci sono gare facili» e l’unico modo per trasformare una serie di partite in casa in un vantaggio è costruirlo giorno dopo giorno.

Il Catanzaro arriva alla sfida con tre vittorie nelle ultime quattro uscite, ma anche con il rammarico per la sconfitta di Empoli, maturata nonostante la lunga superiorità numerica. Aquilani ha definito quella partita un’occasione non sfruttata e un monito a non abbassare la tensione. La squadra, dice, deve imparare a riconoscere i momenti in cui «cambiare ritmo» per chiudere le gare.

Il Pescara, dal canto suo, si presenta con l’incognita del cambio in panchina: Gorgone ha preso il posto dell’ex giallorosso Vivarini e potrebbe puntare su un approccio più prudente, sfruttando ripartenze e imprevedibilità. Proprio per questo il tecnico giallorosso teme il pericolo della sottovalutazione, tipico delle sfide in cui la favorita rischia di distrarsi.

Capitolo formazione: rientrano i nazionali, incluso Cisse (capocannoniere e rivelazione di questa prima parte di stagione) anche se lui e Liberali avranno un solo allenamento nelle gambe. Frosinini è tra i convocati, mentre restano indisponibili Di Francesco, Verrengia e Cassandro.

Per i tifosi arriva anche una buona notizia: la partita sarà trasmessa gratuitamente da Dazn, visibile senza registrazione. Un anticipo che, al di là dei tre punti, rappresenta un vero esame di maturità per un Catanzaro deciso a dimostrare che Empoli è stato soltanto un incidente lungo il cammino.(redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Bettella, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Di Chiara; Rispoli, Cisse; Iemmello. All.: Aquilani.

PESCARA (3-5-1-1): Desplanches; Capellini, Brosco, Corbo; Oliveri, Dagasso, Meazzi, Valzania, Letizia; Caligara; Di Nardo. All.: Gorgone.

Foto Us Catanzaro (Aquilani)

