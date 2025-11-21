Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:09
la manifestazione

No Ponte, alla Camera la presentazione del corteo nazionale

«Serve un modello di sviluppo sostenibile»

Pubblicato il: 21/11/2025 – 13:21
No Ponte, alla Camera la presentazione del corteo nazionale

MILANO «Si terrà martedì 25 novembre alle ore 13:00, presso la Sala stampa della Camera dei deputati, la conferenza stampa di presentazione del Corteo nazionale No Ponte in programma a Messina il 29 novembre. L’iniziativa è promossa da un fronte ampio e trasversale: oltre 80 associazioni, comitati, partiti e movimenti che negli anni hanno espresso un impegno costante contro il progetto del Ponte sullo Stretto e per un modello di sviluppo reale, sostenibile e fondato sui bisogni dei territori». Lo si legge in una nota del gruppo del Pd. «Durante la conferenza stampa – prosegue la nota – saranno illustrati i contenuti politici della mobilitazione, alla luce anche dei recenti rilievi e dinieghi della Corte dei Conti, che hanno messo in evidenza criticità rilevanti del progetto: assenza di coperture finanziarie certe; rischi di squilibrio nella spesa pubblica; elementi progettuali non definiti o incoerenti; timori fondati sui potenziali impatti economici, ambientali e sociali; incertezza sui tempi, sulla sicurezza e sulla governance dell’opera. Si tratta di osservazioni che confermano quanto comitati, cittadini ed esperti denunciano da anni: il Ponte non è una priorità, non è una soluzione ai problemi strutturali del Sud e rischia di assorbire risorse fondamentali per infrastrutture realmente necessarie – dalla messa in sicurezza del territorio al trasporto pubblico, dai collegamenti ferroviari alla manutenzione ordinaria e straordinaria». «Il corteo del 29 novembre sarà dunque una grande manifestazione nazionale, aperta a tutti e tutte, per ribadire una visione alternativa: sviluppo, lavoro, mobilità, tutela dell’ambiente e sicurezza del territorio non si costruiscono con mega-opere irrealistiche, ma con investimenti concreti, verificabili e sostenibili», conclude la nota.

