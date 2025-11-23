Ecco “Even”, l’opera prima di Giulio Ancora ispirata alla storia di Roberta Lanzino

la forza del messaggio

LAMEZIA TERME Da domani in sala con proiezioni evento dal 24 al 27 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Even, opera prima di Giulio Ancora, ispirata al caso di Roberta Lanzino,la studentessa universitaria violentata e uccisa nel 1988 a Rende, in provincia di Cosenza. Il film, presentato con il cast in sala con sold out a Cosenza e attualmente in concorso al RIFF, è interpretato da Federica Pagliaroli (Happy Days, Un oggi alla volta), Marco Cocci (L’ultimo Bacio, Baciamo ancora), Simona Cavallari (Squadra Antimafia, Don Matteo, Viola come il mare), Massimo Bonetti (Concorso di colpa, Per non dimenticarti), Romina Mondello(Le ragazze di Piazza di Spagna, Aspromonte – La terra degli ultimi), Ernesto Mahieux(L’Imbalsamatore, Nero bifamiliare), Serra Yilmaz (Le fate ignoranti, La finestra di fronte, Saturno contro), Paola Barale (Vorrei vederti ballare, Colpo d’occhio) e Martina Chiappetta per la prima volta sullo schermo è prodotto da Lob&Partners e distribuito da Unicorn in collaborazione con 102 Distribution. Even è prodotto da Ottavio Chiappetta, Barbara Chiappetta e Luigi Vircillo per Lob&Partners con il sostegno della Calabria Film Commission ed è stato girato a Cosenza (Zona centro, Ponte di Calatrava, Corso Mazzini, Centro storico), Rende centro e nella Sila (Località Silvana Mansio). È la storia di Giulia, una giovane ribelle che vive la sua adolescenza con spensieratezza. Tuttavia, un evento improvviso interrompe la sua serenità: un vuoto silenzioso e una violenza ineluttabile la legano inconsapevolmente a un misterioso femminicidio, celato nel tempo dalla neve. Un’anima del passato e un corpo presente e vivo si ritroveranno a rivivere la stessa drammatica violenza, in un transfert tra due epoche differenti ma profondamente simili. “Going to the Sea” è un brano inedito scritto e cantato per il film dallo stesso regista. La canzone parla di una ragazza violentata e uccisa nel 1989 in Calabria, un famoso cold case, quello di Roberta Lanzino a cui il soggetto del film è in parte ispirato. Il videoclip della canzone è una sorta di spin off di Even e anticiperà l’uscita in sala del film.

Link alla clip: https://youtu.be/UhOPdNxNazk?si=b71KFPqFp9aP-ikk

