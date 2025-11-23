Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:03
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

incidente nel cosentino

Scontro tra due auto a Rovito: sei persone in ospedale – FOTO

Lo scontro lungo la Strada Statale 107. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco, 118, polizia stradale e Anas

Pubblicato il: 23/11/2025 – 21:03
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Scontro tra due auto a Rovito: sei persone in ospedale – FOTO

COSENZA Alle ore 18 una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza è intervenuta nel territorio comunale di Rovito, lungo la Strada Statale 107 al km 40,500, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. Il bilancio complessivo è di sei persone ferite, tutte trasportate presso l’Ospedale Civile di Cosenza dal personale sanitario presente sul posto. All’intervento hanno collaborato i sanitari del 118, la Polizia Stradale e il personale Anas. La carreggiata risulta attualmente percorribile in un unico senso di marcia. Permangono rallentamenti e disagi alla circolazione.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
anas
Cosenza
Polizia stradale
Rilevanti
Rovito
vigili del fuoco
Categorie collegate
Cosenza
Cosenza e provincia
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x