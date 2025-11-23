Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
incidente nel cosentino
Scontro tra due auto a Rovito: sei persone in ospedale – FOTO
Lo scontro lungo la Strada Statale 107. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco, 118, polizia stradale e Anas
Pubblicato il: 23/11/2025 – 21:03
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
COSENZA Alle ore 18 una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza è intervenuta nel territorio comunale di Rovito, lungo la Strada Statale 107 al km 40,500, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. Il bilancio complessivo è di sei persone ferite, tutte trasportate presso l’Ospedale Civile di Cosenza dal personale sanitario presente sul posto. All’intervento hanno collaborato i sanitari del 118, la Polizia Stradale e il personale Anas. La carreggiata risulta attualmente percorribile in un unico senso di marcia. Permangono rallentamenti e disagi alla circolazione.
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali