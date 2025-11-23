Volo salva vita da Lamezia a Ciampino per un bambino di un anno

corsa contro il tempo

LAMEZIA TERME Nella serata di ieri un bambino di un anno, in condizioni di emergenza sanitaria, è stato trasferito d’urgenza da Lamezia a Ciampino a bordo di un velivolo Gulfstream G-650A del 31° Stormo di Ciampino. Il volo sanitario è stato attivato dalla Sala Situazioni di Vertice dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare dopo la richiesta della Prefettura di Catanzaro. L’aeromobile ha raggiunto l’aeroporto di Ciampino, dove il piccolo paziente è stato affidato al personale sanitario per il successivo ricovero presso l’Ospedale Bambino Gesù. A bordo erano presenti l’équipe medica e la madre del paziente. Attraverso questi interventi, l’Aeronautica Militare conferma il proprio ruolo al servizio della collettività, garantendo con professionalità e rapidità un supporto vitale per chi si trova in situazioni di emergenza. Il volo, così come accade per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse. Assicurano il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, équipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia. (Adnkronos)

