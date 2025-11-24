Catanzaro, l’emergenza “buche” stradali tra fondi in arrivo e trionfalismo (eccessivo)

“straordinaria” amministrazione

CATANZARO Quando l’ordinaria amministrazione diventa “straordinaria” amministrazione. Quella delle “buche” stradali è un’emergenza che moltissimi Comuni, soprattutto di grandi dimensioni, vivono quotidianamente, e soprattutto la vivono tantissimi cittadini in tutt’Italia, e Catanzaro non è da meno, nel senso che anche Catanzaro sconta difficoltà di bilancio e anche una burocrazia non particolarmente attenta e men che meno veloce e collaborativa. Bisogna poi dire che il livello del dibattito politico è “tarato” proprio su questo tema, che è oggettivamente molto sentito, oggettivamente molto annoso e oggettivamente molto attuale. Però forse a Catanzaro qualcosa potrebbe cambiare nel prossimo futuro, stando all’annuncio del sindaco Nicola Fiorita su social: finalmente grazie al recupero di un consistente credito con un ente pubblico, il Comune può rattoppare un po’ di strade, rendendo la circolazione stradale più sicura ed evitando anche il perverso gioco delle richieste di risarcimento dei danni prodotte da incidenti o disagi non sempre veri, a dirla tutta. Così scrive Fiorita sui social: «In questi anni siamo tornati tante volte sulle piccole ma indispensabili esigenze di vita quotidiana e sulla esiguità delle risorse a disposizione. Il tema si è concentrato particolarmente sulle buche, con una foga spesso eccessiva ma con una evidente difficoltà di risolvere tutti i disagi segnalati dai cittadini. Ho spiegato e rispiegato che il nostro bilancio sofferente non permette di intervenire come sarebbe necessario, ma al contempo ho sempre assicurato il massimo sforzo per reperire maggiori risorse in ogni modo possibile. Se l’operazione sui mutui non più attivi ci ha permesso di recuperare 270mila euro, ora va in porto un’altra operazione a cui abbiamo dedicato tempo ed energie. Finalmente – rende noto Fiorita – un importante ente nazionale ha convenuto sul pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico utilizzato per propri lavori stradali e verserà alle casse comunali ben tre milioni di euro. La prima tranche di 900 mila euro verrà incassata in questo mese e verrà in larga parte destinata immediatamente alla bitumazione delle nostre strade (una quota servirà per far fronte all’aumento delle spese per l’illuminazione pubblica). Una bella vittoria per noi tutti». Ora, sicuramente è una buona notizia. Ma forse parlare di vittoria è un po’ troppo… (c. a.)

