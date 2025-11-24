Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:51
stop ai “viaggi della speranza”

Mobilità sanitaria, l’Emilia Romagna approva l’accordo con la Calabria

Sono previsti interventi per ridurre il flusso di pazienti dalla nostra regione

Pubblicato il: 24/11/2025 – 17:51
Mobilità sanitaria, l’Emilia Romagna approva l’accordo con la Calabria

La Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato l’accordo bilaterale con la Calabria, per il governo della mobilità sanitaria e delle correlate risorse finanziarie. L’intesa vale dal primo novembre 2025 al 31 dicembre 2027, ma è fatta salva la facoltà delle Regioni di aggiornarne i contenuti al termine di ogni anno. Sono previsti interventi per governare il flusso dei pazienti: in particolare le Regioni si impegnano a mettere in campo meccanismi e interventi per ridurre quello dalla Calabria all’Emilia-Romagna. La Calabria rafforzerà le azioni per rafforzare la propria offerta pubblica, anche in relazione all’uscita dal commissariamento, e l’Emilia-Romagna renderà attivi i meccanismi di indirizzo di pazienti calabresi alle strutture della loro regione dalle strutture pubbliche emiliano-romagnole cui si siano rivolti per una prima valutazione. Nessun tetto è previsto per le prestazioni pubbliche di alta complessità, mentre per le altre attività il tetto previsto è per la Calabria di 400mila euro per i ricoveri in strutture pubbliche e 350mila per quelli in strutture private; per l’Emilia-Romagna 11,5 milioni di euro per i ricoveri in strutture pubbliche e 9,1 milioni per quelli in strutture private.

