Ultimo aggiornamento alle 20:49
i dati agcom

Telemarketing selvaggio, bloccate il 90% delle chiamate

Lo stop con il nuovo filtro anti spoofing

Pubblicato il: 24/11/2025 – 20:06
«Tra i diversi operatori, si osservano valori della percentuale di chiamate illecite da numerazioni mobili bloccate anche del 50%, 70%, fino al 90%». E’ quanto afferma l’Agcom fornendo i primi dati sulla seconda fase del filtro anti spoofing deciso lo scorso 19 novembre. «Tali percentuali si riferiscono al tasso di chiamate illegali, che sono tutte bloccate, mentre la quota restante corrisponde alle chiamate lecite. Tali dati confermano che una buona parte dello spoofing proviene dall’estero» si legge. «Il fenomeno si sta peraltro spostando sulle chiamate dall’estero con numeri internazionali, che non possono essere bloccati, sulla base del quadro normativo vigente». Per questo, avvisa l’Autorità «è necessario, a tale proposito, informare i cittadini di prestare la massima attenzione a tali chiamate, quando vengono offerti contratti e servizi di varia natura». 

