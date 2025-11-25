Acquaro, il viceprefetto Antonio Crisafulli nominato commissario dopo il voto nullo

la nomina

VIBO VALENTIA La Prefettura di Vibo Valentia rende noto che a seguito della dichiarazione di nullità delle elezioni del sindaco e del consiglio comunale del Comune di Acquaro (LEGGI LA NOTIZIA), dovuta al mancato raggiungimento del quorum richiesto dall’articolo 71, comma 10 del decreto legislativo 267/2000, come determinato per l’anno 2025 dall’art. 1 bis del decreto legge n. 27/2025, convertito nella legge 72/2025 e al fine di assicurare la funzionalità di quell’Ente comunale, è stato nominato, fino a nuove consultazioni elettorali, il dott. Antonio Crisafulli, viceprefetto aggiunto, in servizio presso questa Prefettura UTG.

Va ricordato che in corsa c’era solo “Acquaro bene comune” con Giuseppe Ferraro, ma l’affluenza si è fermata al 28,07%.

