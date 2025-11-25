Cosenza-Rende-Castrolibero: nasce il TPL unificato

la firma

COSENZA Il progetto del Bus Rapid Transit (BRT) per l’area urbana di Cosenza, Rende e Castrolibero entra ufficialmente nella sua fase decisiva: questa mattina è stato firmato il Documento di Progettazione, atto che apre la strada alla realizzazione del nuovo sistema di trasporto pubblico locale su gomma. Un passo considerato strategico per unire i tre territori e costruire un modello di mobilità moderno, integrato e sostenibile. Il BRT, soluzione adottata in molte città europee come alternativa rapida e meno onerosa rispetto alle linee tranviarie, punta a garantire un servizio più veloce, affidabile e competitivo rispetto agli autobus tradizionali. L’obiettivo condiviso dai tre Comuni è quello di realizzare una linea unica capace di collegare i principali poli urbani e raggiungere l’Università della Calabria, grazie a un’infrastruttura con corsie dedicate, fermate ravvicinate e mezzi ad alta capacità. I tecnici stimano la necessità di 12 vettori per coprire un tracciato di circa 30 chilometri, con fermate distanziate di circa 500 metri. L’investimento complessivo previsto è intorno ai 30 milioni di euro, di cui una prima quota finanziaria già in arrivo grazie a un bando regionale. Al termine dell’incontro istituzionale, l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cosenza, Damiano Covelli, ha sottolineato il valore politico e territoriale del traguardo raggiunto. Si tratta di una «partnership strategica per un TPL integrato e sostenibile». «I Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero – ha evidenziato sui suoi profili social dopo l’incontro di stamattina – hanno firmato un’alleanza fondamentale che darà vita a un Trasporto Pubblico Locale (TPL) unificato, moderno e rispettoso dell’ambiente. Oggi si è compiuto il passo più importante: è stato ufficialmente firmato il documento di progettazione che dà il via alla fase esecutiva per la realizzazione del nuovo sistema di TPL. Questa collaborazione inter-istituzionale non è solo un accordo sulla carta: è la concreta opportunità per elevare la qualità dei servizi, garantendo ai cittadini una mobilità più efficiente, sicura e sostenibile in tutta l’area urbana. Costruiamo un nuovo futuro insieme».

Un nuovo assetto per la mobilità urbana

Con l’avvio della progettazione esecutiva, il BRT diventa uno dei principali interventi infrastrutturali dell’area urbana, destinato a trasformare radicalmente la mobilità tra Cosenza, Rende e Castrolibero. Il sistema permetterà di ridurre i tempi di percorrenza, rendere più prevedibile il servizio e alleggerire il traffico tradizionale, contribuendo anche alla riduzione dell’impatto ambientale. Il progetto rappresenta il primo grande atto formale dell’Ambito Territoriale dei Trasporti dei tre Comuni, nato con la volontà di coordinare e unificare le politiche della mobilità in un’area che conta decine di migliaia di spostamenti giornalieri. Con la firma del Documento di Progettazione, la collaborazione istituzionale supera la fase delle intenzioni per entrare nel vivo della realizzazione. Le amministrazioni coinvolte assicurano che, già nei prossimi mesi, verranno illustrati i dettagli operativi, il cronoprogramma e le modalità di avvio dei cantieri. (redazione@corrierecal.it)