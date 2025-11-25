Picchia un uomo dopo la partita, Daspo di 8 anni per un tifoso della Vigor Lamezia

La misura

Daspo di 8 anni per un tifoso della Vigor Lamezia. La decisione è stata presa dal Questore di Vibo Valentia. Il provvedimento tra origine dall’episodio dello scorso 16 novembre quando la persona colpita da Daspo, al termine del match tra Vibonese e Vigor Lamezia, aveva picchiato un uomo che si trovava a passare per caso dalla zona dello stadio e che nulla aveva a che fare con il match. Il destinatario del Daspo avrà l’obbligo di comparire presso il Commissariato di Lamezia Terme, durante gli incontri di calcio della squadra lametina, per un periodo di due anni. (redazione@corrierecal.it)

