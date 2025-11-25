Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:32
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

colpito il business

Sgominate due reti di narcotraffico: 15 arresti

Operazione tra Roma, Latina, Nettuno, Pomezia e L’Aquila

Pubblicato il: 25/11/2025 – 7:46
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Sgominate due reti di narcotraffico: 15 arresti

È in corso una vasta operazione antidroga della polizia della questura di Roma, nella capitale e a Latina, Nettuno, Pomezia e L’Aquila, con l’impiego di oltre 200 uomini. L’operazione, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Roma e in particolare dal sostituto procuratore Francesco Cascini, ha disarticolato due organizzazioni dedite al narcotraffico, operanti nei territori di Anzio, Nettuno e Latina. Nel corso delle indagini, che hanno dato luogo all’ordinanza cautelare che dispone la custodia in carcere per 15 persone, che rivestivano le posizioni di vertice dei due gruppi criminali, sono state documentate cessioni di droga il cui volume d’affari è stato stimato in alcuni milioni di euro, sul mercato della vendita al dettaglio dello stupefacente. L’operazione in corso è svolta dai poliziotti della squadra mobile di Roma, con la collaborazione dell’omologo ufficio investigativo di Latina, nonché con l’ausilio di equipaggi del reparto Prevenzione crimine, di unità cinofile antidroga e del reparto Volo di Roma.

Argomenti
droga
droga roma
due reti di narcotraffico
Latina e Roma
NARCOTRAFFICO
Top
traffico droga roma latina
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x