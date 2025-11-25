Violenza sulle donne, Occhiuto: «Fondamentale la collaborazione tra istituzioni e operatori»

l’impegno

CATANZARO «Quando nel mio ufficio è venuto il Questore di Catanzaro Linares insieme all’assessore Montuoro sono stato felice di contribuire alla realizzazione di questo luogo. È chiaro che incentivare le donne a denunciare è importante, è ancora più importante però creare un sistema affinché dopo la denuncia chi denuncia non sia abbandonato dalle istituzioni». A dirlo il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, all’inaugurazione della sala ascolto delle vittime di violenza inaugurata alla Questura di Catanzaro. «La collaborazione tra istituzioni – ha aggiunto Occhiuto – è fondamentale per governare la Calabria, che non si può governare senza questa collaborazione. Ed è molto importante che si sviluppino sinergie anche con i Centri antiviolenza per stabilire percorsi di reinserimento lavorativo per chi denuncia e si sviluppi tutto quello che occorre ad evitare che chi denuncia abbia lo stigma di aver denunciato e sia lasciato solo dello Stato». Per Occhiuto si tratta di «una battaglia in primo luogo culturale, soprattutto in alcune realtà della Calabria nelle quali ho sperimentato personalmente quanto sia faticoso da parte delle donne denunciare senza subire l’ostracismo della comunità. Una battaglia culturale – ha concluso il presidente della Regione – perché la Calabria ha realtà molto progredite ma anche realtà nelle quali ancora è molto presente la subcultura generata dalla mafia, che ha consolidato l’omertà e la cultura del patriarcato». (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato