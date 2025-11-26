Attacchi russi nella notte su Kharkiv e Zaporizhia, diversi feriti

dall’ucraina

E’ di 18 feriti – 12 donne e 6 uomini – il bilancio di un attacco notturno russo sulla città di Zaporizhia, nel sud dell’Ucraina. Lo ha riferito su Telegram il governatore dell’oblast di Zaporizhia, Ivan Fedorov, precisando che sette edifici residenziali sono stati danneggiati. Sul posto stanno operando i medici del servizio di emergenza per prestare le cure ai feriti. Danni anche ad un dormitorio, ad un negozio, ad una stazione di servizio e ad un’attività commerciale.

Nella notte numerose esplosioni sono state sentite anche a Kharkiv e nei dintorni a seguito di un attacco missilistico lanciato dalle forze armate russe. Si tratta di missili S-300 “terra-terra” provenienti dall’oblast di Belgorod, in Russia. “Il nemico ha lanciato attacchi missilistici alla periferia di Kharkiv. Le conseguenze dell’attacco sono in fase di chiarimento. Al momento, non si hanno informazioni sulle vittime” ha scritto su Telegram Oleh Syniehubov, governatore dell’oblast di Kharkiv. Alcune esplosioni sono state udite anche all’interno della città.

(Ansa)