Ultimo aggiornamento alle 9:39
Minaccia un uomo con un video intimo per estorcergli denaro: giovane arrestata a Reggio Calabria

Un ricatto a sfondo sessuale, consumato tra telefonate minacciose e la paura di vedere violata la propria intimità

Pubblicato il: 26/11/2025 – 9:39
REGGIO CALABRIA Un ricatto a sfondo sessuale, consumato tra telefonate minacciose e la paura di vedere violata la propria intimità. È questo lo scenario emerso grazie al coraggio di un cittadino che, superando timore e imbarazzo, ha denunciato ai Carabinieri della Stazione di Reggio Calabria Rione Modena di essere vittima di un’estorsione a sfondo sessuale. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo – dopo aver intrattenuto un rapporto intimo a pagamento con una giovane donna, domiciliata in città – sarebbe stato più volte minacciato dalla stessa, che pretendeva denaro in cambio della promessa di non diffondere online un video che li ritraeva insieme. Una vera e propria arma di pressione psicologica, finalizzata a costringerlo a cedere somme di denaro.
Raccolta la denuncia, i Carabinieri hanno organizzato un servizio mirato per documentare l’azione estorsiva. Al momento concordato per la consegna del denaro, i militari sono intervenuti tempestivamente, irrompendo nell’abitazione della donna subito dopo lo scambio. All’interno del giubbotto della donna è stata rinvenuta la somma di 200 euro appena estorta, mentre il compagno della stessa, nel tentativo di impedire l’accesso dei Carabinieri, si sarebbe reso responsabile di resistenza a pubblico ufficiale.
L’intervento ha inoltre permesso di sequestrare la telecamera utilizzata per registrare il video, elemento chiave del disegno estorsivo. Un risultato importante, reso possibile dalla collaborazione immediata della vittima e dall’intervento determinato dell’Arma, che continua a contrastare con ogni mezzo fenomeni odiosi e spesso sommersi, alimentati dal senso di vergogna di chi li subisce.
Al termine delle procedure di rito, la donna è stata posta agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari.

