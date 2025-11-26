Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:08
i controlli

Nas in azione a Soriano Calabro, violazioni in una casa di riposo: sanzioni per mille euro

Riscontrate violazioni della normativa igienico-sanitaria, con particolare riferimento al pacchetto igiene

Pubblicato il: 26/11/2025 – 10:08
SORIANO CALABRO I Carabinieri della Stazione di Soriano Calabro, con il supporto del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Catanzaro, hanno eseguito mirati controlli presso una casa di riposo per anziani del luogo. Nel corso delle verifiche, i militari hanno accertato violazioni della normativa igienico-sanitaria, con particolare riferimento al pacchetto igiene e alla corretta applicazione del sistema HACCP, contestando alla rappresentante legale della struttura sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 1.000 euro. L’attività rientra nell’ambito delle costanti azioni di vigilanza del territorio svolte dall’Arma dei Carabinieri a tutela della salute pubblica e della sicurezza degli ospiti delle strutture socio-assistenziali.

