Ultimo aggiornamento alle 21:55
Cosenza, Caruso visita Cristian in ospedale: «La città lo abbraccia»

Il sindaco esprime la solidarietà al clochard vittima di un’aggressione: sono sicuro che le forze dell’ordine troveranno il responsabile

Pubblicato il: 27/11/2025 – 20:55
COSENZA «Sono stato in ospedale per sincerarmi delle condizioni di Cristian, che l’altra sera è stato vittima di una aggressione brutale, vergognosa e deprecabile». Lo scrive il sindaco Franz Casruso sui social. «Purtroppo – prosegue Caruso – l’idiozia umana non finisce mai di sorprenderci. A lui ho manifestato tutta la solidarietà della città di Cosenza e la vicinanza di tanti cittadini che in questi giorni mi hanno scritto e telefonato preoccupati o solo per raccontarmi quanto Cristian sia sempre stato con tutti tranquillo e rispettoso. Spero vivamente, ma ne sono certo, che le autorità e le forze dell’ordine faranno in modo che questo gesto vile non resti impunito. Ho anche detto a Cristian e ai medici che lo stanno curando che nei prossimi giorni tornerò all’Annunziata per un nuovo saluto».

