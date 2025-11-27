Cosenza, Caruso visita Cristian in ospedale: «La città lo abbraccia»

segno di vicinanza

COSENZA «Sono stato in ospedale per sincerarmi delle condizioni di Cristian, che l’altra sera è stato vittima di una aggressione brutale, vergognosa e deprecabile». Lo scrive il sindaco Franz Casruso sui social. «Purtroppo – prosegue Caruso – l’idiozia umana non finisce mai di sorprenderci. A lui ho manifestato tutta la solidarietà della città di Cosenza e la vicinanza di tanti cittadini che in questi giorni mi hanno scritto e telefonato preoccupati o solo per raccontarmi quanto Cristian sia sempre stato con tutti tranquillo e rispettoso. Spero vivamente, ma ne sono certo, che le autorità e le forze dell’ordine faranno in modo che questo gesto vile non resti impunito. Ho anche detto a Cristian e ai medici che lo stanno curando che nei prossimi giorni tornerò all’Annunziata per un nuovo saluto».

