Grave incidente nel Cosentino: due auto coinvolte e un ferito trasportato in elisoccorso

lo scontro

LUZZI Questa mattina, lungo la Strada Provinciale 234 in contrada Linze a Luzzi, in provincia di Cosenza, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Secondo quanto ricostruito sul posto, l’impatto tra i veicoli è stato particolarmente forte, tanto che uno dei conducenti è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. La gravità delle sue condizioni ha reso necessario l’intervento immediato dell’elisoccorso, che ha provveduto a trasferirlo d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza. Un secondo ferito è stato invece trasportato in ospedale tramite un’ambulanza del 118.

Le forze dell’ordine presenti sul luogo dell’incidente, tra cui carabinieri e polizia locale, hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Secondo le prime ipotesi, l’incidente potrebbe essere avvenuto a seguito di un sorpasso azzardato, ma la causa precisa sarà accertata dalle autorità competenti. Il sinistro ha provocato rallentamenti al traffico sulla strada provinciale.

