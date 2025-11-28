Il Fatto: nasce “In libertà”, la corrente di Roberto Occhiuto in Forza Italia

l’indiscrezione

ROMA C’è una data da fissare con il circoletto rosso sul calendario: 17 dicembre 2025. Palazzo Grazioli, ospiterà un convegno che in realtà dovrebbe ufficialmente sancire la nascita della “corrente” interna a Forza Italia del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. L’indiscrezione è del Fatto Quotidiano, che “svela” anche il nome: “In libertà”.

A Montecitorio – da tempo – si rincorrono le voci di una corrente interna agli azzurri, capeggiata proprio dall’attuale vicesegretario, Roberto Occhiuto. Al convegno, organizzato da Andrea Ruggieri, ex deputato di Fi, parteciperà anche il parlamentare calabrese Francesco Cannizzaro. Tra i relatori anche il conduttore Mediaset Nicola Porro, l’Ad di Tim Pietro Labriola e il presidente di Monte dei Paschi Nicola Maione. Il panel sarà dedicato ai temi della giustizia, della politica economica e dei diritti.

Secondo la ricostruzione suggerita dal Fatto Quotidiano, l’evento in calendario a pochi giorni dal Natale farebbe seguito all‘incontro delle scorse settimane tra Marina Berlusconi e lo stesso governatore calabrese. A Milano, il faccia a faccia si sarebbe concluso – questa l’indiscrezione rilanciata da AdnKronos – con il mandato affidato dalla presidente di Mondadori al presidente della Regione Calabria di dar vita ad un’area liberale nel partito, spalancando le porte a mondi oggi lontani rispetto alle idee ed ai programmi di Forza Italia. Anche se, precisa poi il Fatto, «non ci sono conferme su una sua richiesta diretta per iniziare a prendere in mano il partito». Non ci resta che attendere.

