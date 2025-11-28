Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:33
Manifestanti fanno irruzione nella redazione della Stampa

Un gruppo di 50 persone ha rovesciato giornali a terra e imbrattato i muri

Pubblicato il: 28/11/2025 – 18:13
Un gruppo di 50 persone ha fatto irruzione nella redazione del quotidiano La Stampa a Torino, rovesciando a terra giornali e fogli e imbrattando i muri con le scritte “Fuck stampa” e “Free Shahin”, l’imam della moschea di Via Saluzzo per il quale è stato disposto il rimpatrio dopo aver definito il 7 ottobre un atto di resistenza. I manifestanti si sarebbero staccati da una manifestazione generale organizzata per le vie di Torino e raggiunto la sede del quotidiano, oggi deserta per lo sciopero dei giornalisti. Il ministro Matteo Piantedosi ha chiamato per solidarietà il direttore del giornale Andrea Malaguti, ritenendo l’azione «gravissima e del tutto inaccettabile» e per questo è stata avviata «una verifica approfondita su come si sono svolti i fatti». Al momento risulterebbero una trentina di soggetti identificati dell’area antagonista torinese.

