Manifestanti fanno irruzione nella redazione della Stampa

l’assalto

Un gruppo di 50 persone ha fatto irruzione nella redazione del quotidiano La Stampa a Torino, rovesciando a terra giornali e fogli e imbrattando i muri con le scritte “Fuck stampa” e “Free Shahin”, l’imam della moschea di Via Saluzzo per il quale è stato disposto il rimpatrio dopo aver definito il 7 ottobre un atto di resistenza. I manifestanti si sarebbero staccati da una manifestazione generale organizzata per le vie di Torino e raggiunto la sede del quotidiano, oggi deserta per lo sciopero dei giornalisti. Il ministro Matteo Piantedosi ha chiamato per solidarietà il direttore del giornale Andrea Malaguti, ritenendo l’azione «gravissima e del tutto inaccettabile» e per questo è stata avviata «una verifica approfondita su come si sono svolti i fatti». Al momento risulterebbero una trentina di soggetti identificati dell’area antagonista torinese.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato