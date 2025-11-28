Persone con disabilità, ecco il “Piano d’azione” per promuovere i diritti: 7 linee d’intervento

con Fish e Fand

ROMA L’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (Ond) ha approvato oggi il nuovo Piano d’azione nazionale per la promozione dei diritti delle persone con disabilità. “Un grande risultato, frutto del dialogo e dell’impegno dei gruppi di lavoro che hanno lavorato più di un anno coordinati da Paolo Bandiera, Angelo Cerracchio, Raffaele Ciambrone e Domenico Sabia, con il supporto dei coadiutori e sotto la sapiente regia del professor Serafino Corti, che è anche il coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) dello stesso Ond”, ha detto la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli.

“Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla stesura del Piano e, in particolare, le due federazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, Fish e Fand, che con i suoi presidenti Vincenzo Falabella e Nazaro Pagano, e i rappresentanti di alcuni ministeri, sono membri del Cts”, ha aggiunto. Nel corso del suo intervento, la ministra Locatelli ha sottolineato che “una delle prime linee d’azione che avrà un finanziamento specifico riguarda il contrasto alla violenza sulle donne con disabilità”. Il Piano si compone di 66 linee d’azione articolate su sette linee di intervento: accessibilità universale; progetto di vita; benessere e salute; sicurezza inclusiva e cooperazione internazionale; inclusione lavorativa; sistemi di monitoraggio; istruzione, università e formazione. Il nuovo Piano sarà presentato ufficialmente il prossimo 3 dicembre in un evento che si svolgerà presso il Cortile d’onore di palazzo Chigi, in occasione della Giornata internazionale sui diritti delle persone con disabilità, alla presenza dei membri dell’Osservatorio.