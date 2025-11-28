Rimini escluso dalla serie C: il Cosenza calcio fiuta i rinforzi dal club romagnolo

revoche e mercato

COSENZA La Figc ha ufficialmente revocato l’affiliazione al Rimini Football Club, dopo che la società è stata messa in liquidazione. Lo ha reso noto una nota della federazione: «Il presidente della Figc Gabriele Gravina, preso atto che la società è stata messa in liquidazione, visti gli articoli 16 e 110 delle Noif ha deliberato di revocare l’affiliazione al Rimini Football Club, con decadenza dal tesseramento di tutti i tesserati della medesima società».

Di conseguenza, la squadra è esclusa dalla serie C, mentre tutti i giocatori rimangono liberi di accasarsi in altre squadre.

Cosenza e Buscè interessati

Il mercato interno potrebbe presto vedere i rossoblù della Calabria protagonisti. Tra le squadre più interessate ci sono Cosenza e Crotone, entrambe alla ricerca di rinforzi per la sessione di gennaio.

Particolarmente interessante il legame tra il Cosenza e l’ex allenatore del Rimini Antonio Buscè, oggi alla guida dei calabresi. Già la scorsa estate Langella si è trasferito al Cosenza ed è stato subito fondamentale nel gioco della squadra rossoblù.

La squadra guidata da Buscè, nonostante gli ottimi risultati raggiunti fin qui in campionato, mostra una rosa corta, soprattutto dopo le recenti defezioni in difesa. L’infortunio di Cimino, che ha concluso anticipatamente la stagione, ha costretto il tecnico «ad arrangiarsi» trovando soluzioni alternative sulla corsia di destra. In questo contesto, il club potrebbe puntare su giocatori già noti a Buscè, come Gianluca Longobardi, esterno destro che il tecnico conosce bene e che potrebbe rappresentare un rinforzo immediato. Ma non è escluso che si punti ad altri elementi anche in altri settori. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato