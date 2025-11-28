“Sol and the City Sud”: la Fiera dell’olio approda a Catanzaro

L’APPUNTAMENTO

CATANZARO «Avevamo assicurato che Catanzaro sarebbe rimasta centrale nelle dinamiche socio-economiche del territorio e lo stiamo dimostrando con i fatti. Il 19 e il 20 dicembre approda a Catanzaro “Sol and the City Sud”, l’evento dedicato al meridione della più importante manifestazione nazionale del settore olivicolo, che si svolge a Verona. Questo grazie all’impegno del presidente Occhiuto, dell’assessore all’Agricoltura Gallo e dell’Arsac Calabria, guidata da Fulvia Caligiuri». Lo rende noto il consigliere regionale di Forza Italia Marco Polimeni. «La manifestazione – prosegue Polimeni – si svolgerà presso il centro fieristico “Giovanni Colosimo” e non è escluso che rimarrà nel capoluogo anche per i successivi due anni: si tratterebbe di un segnale concreto della duratura attenzione che il governo regionale ha nei confronti di Catanzaro. Con “Sol and the City” il nostro centro fieristico, che comincia a prendere vita grazie all’attivismo della Regione Calabria, si trasformerà in un grande attrattore di esperti, imprenditori o semplici cultori dell’olio extravergine, ma sarà anche un incubatore di idee e progetti, un luogo di scambio di competenze e best practices per un comparto cruciale dell’economia calabrese, terra con 32 tipi diversi di olivicoltura e oltre un migliaio di frantoi».

