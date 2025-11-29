“Il cuore di una divisa nel mare dell’amore”, il libro appassionato di Paolo Fedele
L’opera dell’ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto–Guardia Costiera, in servizio presso il Ministero dell’Ambiente nella capitale, approda a “Più libri più liberi” di Roma
Una storia di coraggio, dedizione e passione approda alla Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria di Roma. Il cuore di una divisa nel mare dell’amore, il nuovo libro di Paolo Fedele, ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e oggi in servizio presso il Ministero dell’Ambiente nella capitale, verrà presentato al pubblico durante la prossima edizione di Più Libri Più Liberi, in programma dal 4 all’8 dicembre al centro congressi La Nuvola, nel quartiere Eur. Sin dalle prime pagine, l’opera si rivela per ciò che è: un viaggio. Una rotta che attraversa anime e mari, memorie e orizzonti.
Dalla Calabria – radice profonda e incancellabile dell’autore – alla Lampedusa che cura le ferite del mondo; dalla Lesbo sospesa tra dolore e speranza ai silenzi spirituali di Zungri; dallo Stromboli, sentinella ardente del Mediterraneo, fino al Canale di Corinto, ponte che unisce popoli e destini. Il cuore di una divisa nel mare dell’amore è un viaggio intenso, emozionante, capace di raccontare la forza dei sentimenti umani oltre il dovere. In queste pagine, la divisa non è solo simbolo di disciplina e sacrificio, ma anche di protezione, accoglienza, speranza. Il mare, con la sua immensità, diventa metafora di un amore che abbraccia, che cura, che salva. Un libro che ricorda al lettore, con dolcezza e fermezza, che persino nei momenti più oscuri l’amore resta la bussola più sicura.
Ogni capitolo è una rotta tracciata con emozione e verità: alcune conducono al dovere, altre alla fede, altre ancora attraversano le tempeste dell’anima. Ma tutte, inevitabilmente, portano allo stesso porto: l’amore. L’amore per il mare, maestro di umiltà. L’amore per la vita, che va difesa senza esitazioni. L’amore per l’umanità, che non conosce confini.
Paolo Fedele, autentico figlio della Calabria, è un uomo che non ha mai reciso il legame con la propria terra. Alla sua divisa ha sempre affiancato un profondo senso umano, un instancabile spirito di sacrificio e una dedizione che lo hanno accompagnato in numerose missioni nazionali e internazionali, spesso in contesti complessi e delicati. I risultati conseguiti sotto la sua guida e partecipazione diretta sono stati più volte riconosciuti e apprezzati dall’opinione pubblica, oltre che dalle istituzioni italiane e dai governi esteri presso i quali ha operato. Il libro, pubblicato da Laruffa Editore, eccellenza calabrese nel panorama editoriale, sarà presente alla fiera nello stand della casa editrice. Una presenza che non è soltanto una presentazione letteraria, ma un tributo alla forza del mare, alla profondità dell’anima e alla Calabria che continua a generare storie di valore e umanità.
