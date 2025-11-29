Reggio, Red e Dp chiedono un tavolo politico: «La maggioranza non esiste più»

la crisi a palazzo s. giorgio

REGGIO CALABRIA «Con estrema preoccupazione per quelli che sono gli interessi della nostra città e l’attuazione del programma di governo cittadino prediamo atto che la crisi politica che si è palesata durante il precedente consiglio comunale si è ripetuta anche durante il consiglio comunale odierno. Il dato politico che emerge oggi e che è emerso nell’ultimo consiglio comunale e nelle commissioni consiliari è che non c’è una maggioranza politica ed i numeri necessari per poter governare i processi che riguardano le importanti scadenze che da qua a fine mandato sono previste, negare questo sarebbe un errore di visione e di strategia». Lo scrivono il gruppo Red (Carmelo Versace e Antonino Castorina) e il gruppo Dp (Marcantonio Malara e Giuseppe Nocera). «Abbiamo ribadito da subito – proseguono i gruppi Red e Dp – la necessità di lavorare insieme per evitare il commissariamento del Comune di Reggio Calabria e allargare il campo del centro sinistra per arrivare uniti e pronti alle prossime scadenze elettorali completando il mandato e gli obiettivi che si siamo posti quando ci siamo candidati a guidare la città più grande ed importante della Calabria. La posizione politica assunta dal Partito Democratico che è il partito di maggioranza relativa ed il partito del Sindaco Giuseppe Falcomatà non ci può e non ci deve lasciare indifferenti sia in relazione a quella che è la prospettiva del centrosinistra a Reggio Calabria sia rispetto all’attività istituzionale che da qua a fine mandato va realizzata. Ribadiamo con forza e convinzione la necessità di aprire urgentemente e come fino ad ora non è stato fatto un tavolo politico con i gruppi consiliari di maggioranza e i partiti politici al fine di rilanciare l’azione di governo superando personalismi e richieste individualistiche, mantenendo coerenza e linearità di pensiero e con l’unico obiettivo di non picconare il campo democratico che dobbiamo rappresentare rilanciando l’azione amministrativa, i nostri valori e le nostre idee».

