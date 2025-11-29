Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:34
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

la crisi a palazzo s. giorgio

Reggio, Red e Dp chiedono un tavolo politico: «La maggioranza non esiste più»

I due gruppi ritengono necessario superare «personalismi e richieste individualistiche»

Pubblicato il: 29/11/2025 – 14:56
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Reggio, Red e Dp chiedono un tavolo politico: «La maggioranza non esiste più»

REGGIO CALABRIA «Con estrema preoccupazione per quelli che sono gli interessi della nostra città e l’attuazione del programma di governo cittadino prediamo atto che la crisi politica che si è palesata durante il precedente consiglio comunale si è ripetuta anche durante il consiglio comunale odierno.  Il dato politico che emerge oggi e che è emerso nell’ultimo consiglio comunale e nelle commissioni consiliari è che non c’è una maggioranza politica ed i numeri necessari per poter governare i processi che riguardano le importanti scadenze che da qua a fine mandato sono previste, negare questo sarebbe un errore di visione e di strategia». Lo scrivono il gruppo Red (Carmelo Versace e Antonino Castorina) e il gruppo Dp (Marcantonio Malara e Giuseppe Nocera). «Abbiamo ribadito da subito – proseguono i gruppi Red e Dp –  la necessità di lavorare insieme per evitare il commissariamento del Comune di Reggio Calabria e allargare il campo del centro sinistra per arrivare uniti e pronti alle prossime scadenze elettorali completando il mandato e gli obiettivi che si siamo posti quando ci siamo candidati a guidare la città più grande ed importante della Calabria. La posizione politica assunta dal Partito Democratico che è il partito di maggioranza relativa ed il partito del Sindaco Giuseppe Falcomatà non ci può e non ci deve lasciare indifferenti sia in relazione a quella che è la prospettiva del centrosinistra a Reggio Calabria sia rispetto all’attività istituzionale che da qua a fine mandato va realizzata. Ribadiamo con forza e convinzione la necessità di aprire urgentemente e come fino ad ora non è stato fatto un tavolo politico con i gruppi consiliari di maggioranza e i partiti politici al fine di rilanciare l’azione di governo superando personalismi e richieste individualistiche, mantenendo coerenza e linearità di pensiero e con l’unico obiettivo di non picconare il campo democratico che dobbiamo rappresentare rilanciando l’azione amministrativa, i nostri valori e le nostre idee».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Castorina
crisi comune reggio
DEMOCRATICI PROGRESSISTI
DP
falcomatà
MAGGIORANZA
NOCERA
PD
red
Rilevanti
versace
Categorie collegate
Politica
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x