Alba di sangue sulla Ss 106: muoiono due giovani, sei i feriti

la tragedia

CASSANO JONIO Tragico incidente stradale alle prime luci dell’alba di oggi lungo la Statale 106 Jonica, all’altezza del bivio degli Stombi. In uno scontro violentissimo che ha coinvolto almeno due automobili hanno perso la vita due giovani; altre sei persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dalle squadre di emergenza arrivate immediatamente sul posto. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto è stato devastante. La chiamata ai soccorsi è partita pochi minuti dopo lo schianto: sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cassano, le ambulanze del Suem 118 di Trebisacce e Corigliano-Rossano, la Pet di Cassano Jonio e una squadra dei vigili del fuoco, impegnati anche nelle operazioni di estrazione dei feriti dalle lamiere.

Le sei persone rimaste ferite – alcune in condizioni serie – sono state stabilizzate e poi trasferite negli ospedali dello spoke di Corigliano-Rossano e, per i casi più gravi, a Cosenza.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Non è escluso che tra le cause possano esserci la velocità e la scarsa visibilità delle prime ore del mattino. L’area è rimasta chiusa al traffico per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza. Una nuova pagina nera per la SS106, ancora una volta teatro di un dramma che colpisce famiglie e comunità del territorio.

