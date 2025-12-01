Assalto al portavalori sull’A2: spostati i veicoli coinvolti. In corso le operazioni di verifica – VIDEO

I disagi

Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in direzione nord, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara (RC), permangono rallentamenti in fase di smaltimento in seguito all’assalto avvenuto all’alba di oggi contro un mezzo della Sicurtransport. Informa l’Anas che i veicoli coinvolti nell’assalto al portavalori, fermi all’interno della galleria Vardaru (km 414,000 circa), sono stati spostati consentendo di riaprire al traffico sulla corsia di sorpasso. La corsia di marcia è chiusa dal km 414,900 al km 412,800, per consentire il completamento delle verifiche da parte del personale Anas per garantire la piena sicurezza della circolazione. (redazione@corrierecal.it)

Il video:

