Le degenze ospedaliere costano di più al Sud. “Dulbecco” e “Annunziata” ai vertici

il report Agenas

ROMA Una giornata di ricovero in ospedale al Sud costa molto di più che al Nord, con una grande forbice tra le regioni. Emerge dai nuovi dati Agenas su Aziende ospedaliere e universitarie, secondo una elaborazione di Quotidiano sanità.it. Le degenze ospedaliere – per giornata di degenza in regime di acuzie, pesata per complessità – al Sud, dunque, in media costano di più rispetto al Nord e si va dagli oltre 1.300 euro dell’ospedale Vanvitelli di Napoli ai 374 euro del Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Tra le strutture universitarie, secondo i dati, in testa figura l’Azienda Ospedaliera Universitaria L. Vanvitelli di Napoli, che raggiunge 1.326 euro per giornata di degenza. Al secondo posto si colloca il Giaccone di Palermo (881,6 euro), seguito dal G. Martino di Messina (735,8 euro) e dal R. Dulbecco di Catanzaro (727,8 euro). Il costo minore nell’ospedale di Tor Vergata di Roma con 385,4 euro, il più basso tra gli universitari. Nel segmento degli ospedali non universitari la variabilità è altrettanto ampia. La struttura più costosa è l’ospedale di Cosenza, che registra un costo medio di 827,6 euro. Seguono a breve distanza il Papardo di Messina (728,7 euro) e il Civico-Benfratelli di Palermo (728,1 euro). L’ultimo posto è occupato dal Papa Giovanni XXIII di Bergamo con 374,6 euro. Le strutture del Sud, soprattutto in ambito universitario, tendono dunque a collocarsi ai vertici dei costi, mentre diversi ospedali del Nord mostrano valori più contenuti, con alcune eccezioni. (Ansa)

