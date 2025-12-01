Qualità della vita, le province calabresi tra le peggiori d’Italia

la classifica del sole 24 ore

Reggio Calabria ultima per il secondo anno consecutivo, preceduta di poco da Crotone. Male anche le altre province calabresi. La 36esima edizione dell’indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita fotografa una Calabria agli ultimi posti e un divario sempre più consolidato tra Nord e Sud. A dominare la classifica sono le province del Nord Est con Trento in vetta, seguita da Bolzano e Udine. Nella top 10 assenti città del Sud, mentre tornano Bologna e Milano. L’indagine segue 90 indicatori statistici forniti da fonti certificate che misurano il benessere nei territori italiani.

La situazione della Calabria

Ben 4 province calabresi si piazzano tra le peggiori 10: Reggio Calabria ultima, preceduta da Siracusa e Crotone. Vibo Valentia si ferma al 102esimo posto, mentre Cosenza due posizioni più giù. La migliore tra le calabresi è Catanzaro che raggiunge il 92esimo posto. Tra i dati più emblematici delle difficoltà calabresi quello relativo alla ricchezza e al benessere economico degli italiani, con Crotone all’ultimo posto. Per le retribuzioni medie dei lavoratori dipendenti a Milano c’è una crescita di circa 700 euro, mentre Vibo si piazza ultima per variazione e registra un calo negli stipendi. Anche nei tempi della giustizia record negativo per Vibo, con la durata dei procedimenti civili che supera addirittura i 1000 giorni. Maglia nera per Reggio in Ambiente e servizi, oltre che Affari e lavoro.

