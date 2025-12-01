Roma ingenua, Napoli maturo. Allegri e Spalletti riportano il calcio alla fatica

Punto di vista

Su quel ramo del lago del Como si naviga tra le grandi. Una serata indimenticabile. 2-0 sul Sassuolo e robe da paz, di Nico Paz, l’uomo di un Como da copertina. Fabregas costruisce la notte perfetta. Goal, gestione della gara e tocchi di prima. Serata da Champions, in attesa delle grandi.

E la Roma fa la stupida per una sera. Il Napoli ridisegna gli equilibri in vetta e fa capire la differenza tra chi ha vinto lo scudetto e chi lo sta programmando. Neres protagonista in una partita combattuta, la Roma condizionata dai facili entusiasmi e dal peso delle responsabilità. Non sa specchiarsi e sentirsi Narciso non sa essere protagonista.

Poi sulla scena i “giochisti, oltransisti e uomini di fatica“. Per Allegri e Spalletti il calcio è sudore, fede e razionalità. Negli anni hanno vinto con campioni da fantacalcio ma nelle fasi di difficoltà riaprono l’enciclopedia del pallone operaio del calcio anni 70.

Il Milan fa copia e incolla del derby. Contro la Lazio segna e conserva. Leao è la cornice della serata, Maignan il portiere con il lucchetto, l’uomo già oggetto dei riflettori del futuro mercato. A proposito, il Var dello sport provoca il silenzio stampa della Lazio. Una vecchia abitudine per fuggire dai propri errori.

La Juve non è ancora ad Alta Velocità e non è colpa del tracciato ferroviario. Vince, convince così così, risponde presente all’appello tra le grandi ma è didascalica nel gioco e nel temperamento. Contro il Cagliari Yildiz fa il 9, il falso 9, il 10 ne segna 2 e gara risolta.



L’Inter ritrova la sua dimensione. A Pisa la squadra di Gilardino ha ritmi alti e chiusura degli spazi, Chivu ha un attaccante che si chiama Lautaro Martinez. Se dai trenta metri in su si verticalizza e si fa girare palla il goal è logica conseguenza per l’argentino. Oggi Bologna-Cremonese.

C’è un dato rilevante. In campionato emergono i calciatori decisivi e uomini squadra. Sono loro le basi del rilancio.

